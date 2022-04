La beffa di Campitello: arriva la neve, ma la stagione sciistica chiude in anticipo

Domenica di bel tempo, sole e soprattutto neve, arrivata così come annunciato dalle previsioni meteo nel fine settimana, e in abbondanza. Eppure la stagione sciistica di Campitello Matese chiude in anticipo. L’annuncio della società Matese Ski che gestisce gli impianti di risalita nella località montana matesina suona come una beffa per gli appassionati della montagna: “Le condizioni meteo avverse dei giorni precedenti, l’attuale assenza di neve e le previsioni incerte in continuo cambiamento purtroppo non ci permettono di garantire le condizioni di sicurezza necessarie all’apertura della stazione sciistica nel prossimo weekend, pertanto vi comunichiamo la chiusura anticipata della stagione invernale”.

Dopo una intera stagione in cui gli appassionati invano hanno atteso l’apertura degli impianti alti ora non possono usufruire più nemmeno di quelli bassi: la sciovia San Nicola e la seggiovia La Piana-Lavarelle, oltre al nastro trasportatore. Impianti chiusi, hanno fatto sapere i gestori, per mancanza di neve, almeno fino a qualche giorno fa. Ma la neve nel fine settimana è arrivata, rendendo nuovamente praticabili in totale sicurezza le piste.

Tuttavia la stagione del turismo invernale in Molise va in archivio prima del tempo. Uno smacco per la programmazione del settore del turismo invernale, riferiscono gli addetti ai lavori, “al termine di una stagione partita già col piede sbagliato”. Si sperava di recuperare proprio nel mese di febbraio e marzo alla luce dell’imminente (o meglio così sembrava) apertura delle piste alte. Agli inizi di febbraio l’amministratore di Funivie Molise Fausto Parente aveva infatti annunciato il completamento dei lavori di manutenzione necessari ad aprire in sicurezza la seggiovia Del Caprio, la Capo d’Acqua e la sciovia San Nicola. Mancavano solo le autorizzazioni dell’ente preposto, ossia Ansfisa, agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali competente anche per la sicurezza degli impianti in risalita.

Il via libera per le piste alte poi non è mai arrivato. L’impianto principale di Campitello, la seggiovia Colle del Caprio, è rimasto blindato in attesa di collaudo. Così come mancavano le autorizzazioni per aprire la pista Capo d’Acqua. E per la terza stagione consecutiva gli operatori turistici di Campitello chiudono con il “segno meno” nonostante le ottime prospettive sull’andamento della stagione: la stazione matesina è stata presa d’assalto dagli sciatori e da chi ha raggiunto Campitello anche per trascorrere una giornata diversa pur non essendo pratico negli sport invernali.

Nelle vicine località abruzzesi di Roccaraso, Ovindoli e Campofelice si registra il tutto esaurito e si scia senza problemi. Qui sono state confermate le aperture per l’intero mese di aprile.