‘Jazz in Campo’, la prestigiosa manifestazione jazzistica che si svolge a Campodipietra, torna per un’edizione eccezionale e unica nel suo genere: non solo perchè si svolge in un periodo diverso da quello estivo, ma soprattutto perchè questa volta gli artisti saliranno sul palco a scopo benefico. L’evento – chiamato non a caso ‘Jazz in Campo per l’Ucraina – consentirà di raccogliere fondi per l’Ucraina, il cui presidente Volodymyr Zelensky è apparso in un videomessaggio preregistrato ai Grammy Award la scorsa notte per raccontare come stanno vivendo i musicisti ucraina. “I nostri musicisti indossano giubbotti antiproiettile invece degli smoking. Cantano ai feriti negli ospedali, anche a chi non li sente”, le parole riportate dall’agenzia La Presse. “Ma la musica irromperà comunque”.

Anche il mondo artistico molisano, come sta avvenendo in tutta Italia e nel mondo, si mobilita a favore del Paese invaso dalla Russia lo scorso 24 febbraio regalando una serata di altissimo livello musicale e senza percepire alcun compenso. Protagonisti dell’edizione speciale di ‘Jazz in Campo’ saranno Simone Sala, Oreste Sbarra, Alessandro Florio, Daniele Marinelli, Amin Siros, Gianluca Cristofaro, Alessia Danila Di Salvo, Maura Sala, Gerry Figliola, Fabrizio Celentano, Angelo Giovannitti, Angela Sofia, Nicole Izzi.

Ospiti d’eccezione Aleksandr, Yulia e Nadia Vydysh, l’ultima famiglia ucraina che sarà ospitata a Campodipietra (il tempo necessario per completare le pratiche burocratiche, attualmente è ospite del Cas di Campobasso). “Si esibirà sul palco con il pensiero rivolti ai familiari rimasti in Ucraina per difendere il proprio futuro”, spiega il vice sindaco Giuseppe Riccitelli. “Quando è scoppiata la guerra – racconta quest’ultimo – ho contattato Taras Vydysh che nel 2017 si era esibito a Campodipietra con il Folk Jazz Brio. Lui è rimasto in Ucraina a combattere, ma la moglie, il figlio di 16 anni e la sorella di Taras sono fuggiti dalla guerra. Sono tutti e tre musicisti: la prima suona il violino, il ragazzo suona la tromba, mentre l’ultima suona e canta. Quando è scoppiata la guerra, sono arrivati in Italia. Prima sono stati ospitati a Rimini, poi sono arrivati a Campobasso. Ora hanno avviato le pratiche per essere ospitati a Campodipietra”.

Quindi, ‘Jazz in Campo per l’Ucraina’ “sarà una serata all’insegna della solidarietà, dove artisti molisani e non solo, si esibiranno per sostenere il popolo ucraino” perchè “anche la musica può unire per uno scopo comune”, spiegano dal Comune di Campodipietra che sostiene l’iniziativa. Il concerto si svolgerà venerdì 8 aprile alle 20.45 nella Casa della Cultura di Campodietra: 250 i posti a sedere. “Il ricavato verrà interamente devoluto alle famiglie Ucraine ospitate nel nostro Comune”.

È possibile prenotare il biglietto del concerto, al costo di 15 euro, contattando il numero 3498719217. La partecipazione all’iniziativa prevede l’obbligo di mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato.