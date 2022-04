Italia, Albania, Montenegro insieme nel progetto Smart Adria, incontro all’Unimol

I​l Dipartimento di Bioscienze e Territorio di UniMol è consulente esterno tecnico-scientifico della Regione Molise.

Si parte il 28 aprile 2022, alle 12.30 a Termoli, con il Trend Watching Event, una giornata di confronto e discussione organizzata dal Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, che si inserisce nell’ambito del progetto Interreg – IPA CBC Smart Adria Blue Growth.

Il progetto include partner dal Montenegro, dall’Albania e, per l’Italia, dalla Regione Puglia e dalla Regione Molise e si pone come principale obiettivo quello di accrescere le conoscenze e le strategie di lungo termine per favorire uno sviluppo sostenibile nell’ambito della Blue Economy, attraverso una collaborazione multilivello tra enti pubblici, enti di ricerca, piccole e medie imprese (PMI) e società civile.

Nello specifico, i docenti e i ricercatori coinvolti intendono sviluppare un‘azione pilota che mira alla riduzione dell’uso della plastica monouso in una filiera che va “dal mare alla tavola”, promuovendo una proficua sinergia tra gli stakeholder pubblici e privati legati al mondo della pesca, dell’acquacoltura, della ristorazione e delle attività turistiche costiere, tramite l’utilizzo di tecniche innovative.

Ed ecco quindi l’occasione propizia con la giornata di analisi, riflessione e dialogo prevista a Termoli il prossimo 28 aprile a partire dalle ore 12.30, che vedrà esperti, ricercatori, imprenditori del settore e portatori di interesse, tutti insieme ad un “tavolo” di confronto.

E il programma del Trendwatching Event, infatti, non a caso uno prevede uno show cooking, ma anche, per dar fede alla filiera “dal mare alla tavola”, una location ad hoc: il ristorante Svevia di Termoli.

Per info e contatti: unimol.smartadria@gmail.com​