Investimenti finanziari: l’importanza del broker per fare trading online oggi

Il mondo degli investimenti finanziari è stato completamente rivoluzionato negli ultimi anni, grazie soprattutto alla grande espansione del trading online. Oggi infatti accade sempre più spesso che le persone decidano di intraprendere degli investimenti in completa autonomia, attraverso la cosiddetta finanza personale, piuttosto che recarsi presso un intermediario postale o bancario, come avveniva in passato. Sempre più persone scelgono di fare trading per vari motivi che, uniti tra loro, comportano diversi vantaggi.

Per prima cosa il mondo del trading è stato sgombrato da tutti i timori relativi alla sicurezza, in quanto i migliori broker del settore sono equiparati alle banche online in materia di garanzie possedute e di affidabilità. Ovviamente per ottenere questo grado di sicurezza è fondamentale limitare la scelta ad una delle piattaforme di riferimento, che sono molto conosciute e segnalate all’interno di specifiche guide del settore. Queste sono inoltre tutte in linea con l’andamento del momento per quanto riguarda i costi di gestione di un investimento.

Come scegliere un broker per fare trading

Scegliere una buona piattaforma per il trading è quindi un passaggio importante per chi desidera iniziare ad investire o seguire un corso di formazione per principianti. A questo proposito è possibile leggere la guida ai broker per il trading online su tradingonline.it, portale di riferimento nel settore degli investimenti digitali che mette a disposizione numerosi approfondimenti pensati per aiutare i traders a sfruttare tutte le opportunità che i mercati finanziari offrono.

Ogni aspirante investitore dovrebbe scegliere la piattaforma su cui operare in base alle proprie esigenze e alle aspettative personali. Per chi è all’inizio del proprio percorso è sicuramente utile valutare la possibilità di frequentare un corso per principianti che diversi broker riservano gratuitamente ai propri iscritti. Questo permetterebbe ad un trader di iniziare ad investire con maggiore consapevolezza delle proprie operazioni e conoscendo alcune strategie d’investimento. Attraverso la modalità demo, ovvero la possibilità di operare delle simulazioni d’investimento, è inoltre possibile testare le competenze acquisite.

Come è facile intuire, per un principiante è importante ricercare un broker che offra un buon corso di formazione, tramite ebook, videolezioni, webinar o con una combinazione di questi tre strumenti. Per chi invece è maggiormente esperto sarà più utile considerare altri aspetti, come ad esempio quelli relativi ai costi di gestione, all’ampiezza del catalogo e agli strumenti di gestione e analisi inclusi nelle funzionalità del broker. Per quanto riguarda i costi è importante considerare che tutti i migliori broker permettono ormai di operare in assenza di commissioni sulle compravendite e applicano soltanto un piccolo spread ai valori di acquisto e vendita.

Come valutare le funzionalità di una piattaforma

Solitamente tutti i broker operanti nel trading online permettono ormai ai propri iscritti di investire utilizzando i cfd, ovvero i contratti per differenza. Questi replicano fedelmente l’andamento del titolo a cui si riferiscono e presentano una piccola differenza tra valore di acquisto e di vendita che è detta spread. Quando questo differenziale ha un’ampiezza ridotta si abbassa il costo di gestione degli investimenti, anche in assenza di commissioni. E’ importante dire però che tutti i migliori broker hanno ormai degli spread molto contenuti.

Tra le funzionalità utili per gestire un investimento ve ne sono alcune che meritano sicuramente di essere prese in considerazione, come ad esempio:

Stop loss .

. Take profit.

Copy trading.

Analisi tecnica .

. Lettura dei trend.

Social trading.

Lo stop loss è una funzionalità che consente ad un trader di stabilire in anticipo la cifra che è disposto a perdere con un investimento, nel caso le cose non dovessero andare nella maniera sperata. Questo strumento permette di fissare un valore minimo e di far scattare automaticamente la vendita se questo viene raggiunto. Molto simile è anche il take a profit che ha esattamente lo stesso funzionamento ma in territorio positivo, con lo scopo di massimizzare i profitti. Sono poi sicuramente utili anche le funzionalità di analisi tecnica, sempre più spesso incluse dai broker.

Attraverso l’utilizzo degli strumenti di analisi i traders possono tentare di individuare dei buoni punti di ingresso e di uscita, ovvero dei momenti consoni per vendere e comprare. A tal riguardo risulta sicuramente utile anche la lettura dei trend d’investimento del momento e il social trading, ovvero la funzionalità che permette a tutti gli investitori di interagire tra loro, scambiandosi informazioni che possono rivelarsi utili. In conclusione è quindi evidente che per chi desidera investire è molto importante scegliere bene il broker da utilizzare.