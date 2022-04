Intercettare la criminalità organizzata con controlli incrociati in Europa: la relazione di Musacchio a L’Aja

Intercettare la minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata prima delle risultanze investigative con un modello di controlli incrociati preventivi e un “monitoraggio continuo e costante dei circuiti dell’economia legale preservando il benessere finanziario dell’Unione Europea”.

Per colpire le nuove mafie bisogna “risolvere tutte le eventuali vulnerabilità di un Paese membro evitando che non si estendano agli altri Stati europei, pertanto l’Unione europea dovrebbe uniformare i controlli attraverso il monitoraggio dei finanziamenti alle imprese non solo in aree ad alta densità mafiosa e introdurre la tracciabilità e la moneta elettronica nelle transazioni economiche e finanziarie tra pubblica amministrazione e privati”.

È la sintesi della relazione per i Paesi Bassi nel rapporto redatto da Vincenzo Musacchio, criminologo e giurista molisano, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (Riacs) di Newark (Usa) e ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra, presentato a L’Aja nell’ambito dell’incontro del “Law Enforcement Forum” (Lef) sul Next Generation EU che ha fatto il punto sul contrasto della criminalità organizzata.

L’incontro si è svolto il 31 marzo in Olanda con l’obiettivo di prevenire il rischio d’infiltrazione della criminalità organizzata nei fondi del Pnrr. Alla riunione hanno partecipato esponenti delle forze di polizia di ventuno Paesi europei. La relazione di Musacchio è stata inoltrata anche al direttore di Europol Catherine De Bolle, in particolare nella parte che riguarda la maggiore integrazione giudiziaria e di polizia nella lotta alle nuove mafie in ambito europeo.