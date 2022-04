‘Insta-Amiamo Montenero’, il blog degli studenti dell’Ipsia che racconta il territorio

Un blog di valorizzazione turistica e del territorio. Si intitola “Insta-Amiamo Montenero!” ed è stato realizzato dagli alunni della classe III A, Ipsia, dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia.

Dopo aver dato voce in passato al dramma della solitudine e allo sgomento per la pandemia, il blog degli studenti dell’Ipsia torna in una veste del tutto rinnovata per raccontare il territorio in tutte le sue forme. Così ha scritto Laura D’Angelo, docente curatrice del progetto, nel post di apertura: “Con i versi di Franco Arminio apriamo il nostro blog per esprimere il nostro interesse per il territorio. L’anima di un paese è la sua gente, il suo territorio, le risorse che insieme cooperano perché casa non sia solo un indirizzo anagrafico, un posto geografico, ma anche un sentimento.

Questo blog è per ricordare che ci vuole attenzione. Attenzione per le persone, per chi ci è attorno, per il mondo che ci ospita”.

Il blog riattualizza in chiave espressivo-documentaria l’esigenza di conoscere ed interpretare l’ambiente sulla scia di una volontà di valorizzazione del territorio quale un laboratorio di cittadinanza attiva! Bravissimi gli alunni Nicolò, Fausto, Samuele, Eva, Patrizio, Michela, Luciano, Lorenzo, Manuel, Daniel, Simone! Il blog è consultabile a questo link.