E’ stato trasferito in codice rosso – il più grave – all’ospedale Cardarelli di Campobasso il conducente della vettura coinvolta in un incidente avvenuto questa mattina (13 aprile) in contrada Colle delle api. Per cause al vaglio della Polizia Municipale intervenuta sul posto con una pattuglia, poco dopo le 8, l’uomo è uscito fuori strada e ha terminato la sua corsa contro il cancello che circonda il centro commerciale ‘Centro del Molise’, quello che in molti chiamano ancora ‘Pianeta’.

Il personale sanitario è prontamente giunto sul luogo del sinistro con un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi al conducente della vettura. Infine, il trasporto al nosocomio di contrada Tappino. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dell’auto, in contrada colle delle Api si sono formate lunghe file e rallentamenti: questa è una delle strade strategiche e ad alta affluenza della città di Campobasso, via di collegamento verso numerose attività oltre che verso la zona industriale, Ingotte e la vecchia statale 87.