Incidente sulla Bifernina, morto 68enne. Ferite 4 persone tra cui un neonato di 6 mesi

Il cuore di Olindo Fazioli ha smesso di battere all’ospedale Cardarelli di Campobasso. L’uomo, 68 anni, di Frosolone, è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale lungo la Statale 647 all’altezza del bivio per Casalciprano.

Vittima di un frontale, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ai soccorritori che hanno trasportato in ospedale lui e la famiglia composta da quattro persone – tra cui un neonato di 6 mesi – che viaggiavano sulla seconda auto.

Ad entrate in collisione una Fiat Punto azzurra e un Jeep Compass grigia. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Bojano hanno eseguito i rilievi e stanno procedendo alla ricostruzione della dinamica per quello che tecnicamente è stato definito un “frontale laterale”.

In una attimo la Fondovalle del Biferno si è ricoperta di pezzi di lamiere e resti di carrozzeria. Le due auto si sono trasformate in un groviglio di lamiere e i vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno dovuto lavorare per estrarre le persone rimaste bloccate nelle auto.

Inizialmente il bilancio è stato di cinque feriti: Olindo Fazioli e la famiglia che viaggiava sull’altra auto. Ma nel tardo pomeriggio la notizia del decesso del 68enne. Riservata invece la prognosi per le altre persone che sono ricoverate all’ospedale Cardarelli di Campobasso.