Sarà l’autopsia a spiegare se Olindo Fazioli, il 68enne di Frosolone che ha perso la vita nell’incidente stradale di mercoledì pomeriggio lungo la Fondovalle del Biferno, ha avvertito un malore che potrebbe avergli fatto perdere il controllo dell’auto che è poi finita contro l’utilitaria a bordo della quale viaggiava una famiglia.

Il 68enne, rimasto vittima di un “frontale laterale” ha trovato la morte poco dopo in ospedale dove a nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei medici e paramedici del Pronto soccorso di Campobasso.

La salma dell’uomo è stata trasferita ieri sera all’obitorio dell’ospedale Cardarelli, l’esame autoptico dovrebbe svolgersi nelle prossime ore, si attende la nomina del medico legale da parte del sostituto procuratore titolare del fascicolo.

Stanno bene, per fortuna, le altre quattro persone rimaste ferite. In particolare il bimbo di 6 mesi non ha riportato alcuna conseguenza mentre per gli altri tre la prognosi va dai 6 ai 20 giorni.

Era passato da poco mezzo mezzogiorno quando – secondo una prima ricostruzione – Fazioli avrebbe perso il controllo della sua macchina finendo contro l’auto che proveniva in senso opposto. Lo schianto è stato violentissimo: immediata la richiesta degli operatori del 118, dei carabinieri, dei vigili del fuoco. Chiusa la Statale per alcune ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.

La corsa in ospedale e poi la notizia del decesso: il cuore di Olindo Fazioli si era fermato. Ora bisognerà stabilire se ad uccidere il 68enne sono state le ferite riportate nell’impatto o se ha avvertito un malore che gli ha stroncato la vita mentre era in viaggio.