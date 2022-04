Il trabucco distrutto continua a perdere pezzi, recuperati pali e assi in mare

Continua a perdere pezzi il trabucco di Fede, ormai quasi completamente distrutto dalle mareggiate. Nel pomeriggio di oggi 7 aprile due operatori marittimi con un gommone hanno recuperato pali e assi di legno che galleggiavano in acqua dopo essersi staccati dal trabucco.

Si tratta del trabucco degli imprenditori Fedele e Desiderio, i quali avevano chiesto in passato alla Regione un sostegno economico per poterlo ricostruire, cosa mai avvenuta, dopo che la struttura era stata fortemente danneggiata da una nottata di maltempo nel novembre 2015.

In questi anni si è trasformato in una sorta di trampolino di lancio per tuffi particolarmente pericolosi da parte di giovani del posto e turisti che hanno rischiato la propria incolumità tuffandosi fra gli scogli da quelle assi pericolanti.

Nell’ondata di maltempo di fine febbraio scorso il trabucco è stato ulteriormente distrutto e continua a perdere pezzi. Per questo si è reso necessario un recupero di quei pali di legno così da evitare pericoli anche per la navigazione e la balneazione.