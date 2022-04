Anche in Molise sarà attivato il numero unico per le emergenze 112 che sostituirà entro il 2023 i numeri 113, 115 e 118 per chiedere aiuto a Polizia, Carabinieri, vigili del fuoco o per l’intervento di un’ambulanza per il soccorso sanitario oppure per l’assistenza in mare. Tutto sarà possibile grazie al protocollo d’intesa che sarà sottoscritto domani (14 aprile), giorno di Venerdì Santo, a Campobasso: nel capoluogo ci sarà il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

L’esponente del governo Draghi parteciperà anche al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alle 11.30. Un’ora più tardi, alle ore 12.30, sottoscriverà, con il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del numero unico europeo di emergenza 112, come riferiscono dalla Prefettura con una nota ufficiale.

Attualmente undici regioni hanno già aderito (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Sicilia e Province autonome di Trento e Bolzano), con 15 Centrali Uniche di Risposta. Due settimane fa la firma del protocollo d’intesa con la Campania.

(foto interno.gov)