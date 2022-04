Termoli si prepara ad avere la sua prima comunità energetica, cioè una forma di collaborazione fra enti pubblici e privati per la produzione di energia elettrica. L’area designata è quella del mercato di via Montecarlo, dove realizzare una copertura di pannelli solari.

L’idea nasce dall’Istituto industriale che porta il nome del geniale e misterioso scienziato Ettore Majorana e arriva grazie all’impulso del professor Paolo Marinucci, già consigliere comunale termolese. A riconoscergli il merito è stata la preside, Maria Maddalena Chimisso, durante il convegno di presentazione tenuto questa mattina 21 aprile nell’auditorium della scuola di via Palermo, alla presenza del sindaco Francesco Roberti e in video conferenza di funzionari Enea, ente coinvolto nell’iniziativa. Ad assistere un nutrito gruppo di studenti della scuola.

“Oggi firmiamo il Protocollo d’intesa – ha spiegato il professor Marinucci -. Con gli studenti faremo lo studio di fattibilità della comunità energetica, capiremo se c’è la sostenibilità e i possibili stakeholders per poi partire con la progettazione e costruzione”. Il professore ha aggiunto che non si esclude, a seconda di quelli che saranno i partner, anche altre forme di produzione elettrica come “un mini eolico”.

L’intesa mette insieme Iiss, Comune di Termoli, Provincia di Campobasso ed Enea. “Collaboreremo con l’Enea che curerà la formazione tecnica per l’implementazione della comunità energetica” ha detto la preside Maria Maddalena Chimisso. “La scuola ha già tentato di far passare questo messaggio – ha continuato -, lavoriamo coi programmi di scuola ma anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 che punta a uno sviluppo sostenibile e al riciclo energetico”.

Il sindaco Francesco Roberti, da ingegnere e insegnante in aspettativa dello stesso Industriale, ha parlato agli studenti definendoli “futuri protagonisti del progetto. L’idea è incentivare e mettere a sistema la produzione di energia elettrica tramite pannelli solari. Il mercato rionale di via Montecarlo avrà una copertura e ogni box in concessione avrà un proprio contatore elettrico e il concessionario pagherà la sua energia”.