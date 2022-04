Il cuore grande dei tifosi rossoblu: gara di solidarietà per i profughi ucraini

Anche nei momenti più difficili il calcio sa regalare brividi ed emozioni. E non soltanto dagli spalti quando a sostegno della propria squadra i tifosi sanno gioire e soffrire allo stesso modo per i propri colori, ma anche quando il mondo chiama ad aiuti più grandi.

Eccoli allora che i gruppi organizzati di “Passione rossoblu”, “Pazzi del Campobasso” e “Cuc 1981” – su un’iniziativa di Antonio Salvatore – hanno organizzato per chi volesse contribuire ad aiutare le famiglie che fuggono dalla guerra, una donazione portando a casa la sciarpa con i colori dell’Ucraina per sostenere la difesa della pace e la solidarietà ad un popolo martoriato da un conflitto assurdo.

“Un calcio alla guerra” attraverso la realizzazione di bellissime sciarpe per sostenere l’associazione onlus “Solidarietà senza confini”. Per chi volesse giocare questa partita della solidarietà, al di là della donazione sull’Iban che trovate sulla locandina, le tre associazioni di tifosi sono disponibili per qualsiasi informazione. Insieme si vince. Anche contro la guerra.