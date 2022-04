Si avvicina l’estate e gli agricoltori del Basso Molise temono di restare senz’acqua per irrigare i campi. Un rischio concreto visti i guai che attraversa il Consorzio di bonifica.

Per questo Coldiretti Molise, Confagricoltura Molise e Cia Molise hanno chiesto formalmente un incontro urgente al presidente regionale Donato Toma. La richiesta firmata dal delegato confederale di Coldiretti, Giuseppe Spinelli, dalla presidente di Confagricoltura Molise, Maria Concetta Raimondo, e dal Presidente di Cia Molise, Luigi Santoianni, in riferimento alla vicenda del Consorzio di bonifica Basso Molise. Da oltre un anno infatti la Regione ha affidato al commissario dell’ente, l’ingegner Vincenzo Napoli, il compito di arrivare alla fusione dei due enti consortili.

A preoccupare i consorziati riuniti sotto la dicitura ‘Consorziati Bonifica Basso Molise’ ci sono le problematiche riguardanti la gestione e il funzionamento del consorzio per la compagna di irrigazione oltre al fatto che lo stesso consorzio in base alla relazione di gestione del commissario non avrebbe più le risorse finanziarie per garantire l’ordinaria funzionalità dell’ente.

Da qui la richiesta di “un incontro urgentissimo inderogabile per discutere la problematica finanziaria, strutturale e programmatica del Consorzio di bonifica Basso Molise per garantire la funzionalità ordinare dell’ente per la campagna irrigua in corso”. Le tre sigle di categoria chiedono quindi un riscontro urgente al presidente Toma.