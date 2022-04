Il cercatore di perle

Il cristianesimo nasce da una follia, qualcosa di impensabile che si realizza quel giorno a Gerusalemme in una tomba nuova dove un condannato a morte vi era stato messo per la pietà di alcuni amici e seguaci.

Una follia che nel tempo ha preso piede ed è diventata stile di vita, cambiando e rinnovando la storia e il vivere dei popoli.

Pasqua di risurrezione non è solo festa è evento che ha segnato in profondità il solco della storia. Non sono bastate le punizioni gli avvertimenti, le intimidazioni dei capi dei giudei per frenare l’annuncio folle della resurrezione di Gesù di Nazaret fatto da Pietro e compagni.

In pochi anni la fede in Gesù risorto e vivo ha travalicato i confini di una dispersa provincia romana del medio oriente per arrivare al cuore dell’impero. Quel Gesù, ebreo marginale, diventa centrale per milioni di persone che lo accolgono vivo e risorto.

Tre sante follie sono state generate dal cristianesimo primitivo. La prima è la passione e morte di Gesù in croce. È da folli seguire un uomo che ha fatto una brutta fine. Coerente fino alla fine Gesù è morto in croce per amore.

La seconda follia è la risurrezione! Non è un linguaggio simbolico o un qualcosa di mitico, i cristiani hanno sempre detto che Gesù è veramente risorto! La risurrezione di Gesù non è semplicemente ritornare alla vita di prima. Gesù risorto entra in una nuova vita, è la vita della gloria del Padre. Cristo è il vivente, quando i cristiani si riuniscono lui è in mezzo, risorto.

La terza follia è per sempre. La risurrezione non finirà mai perché quello che ha prodotto, la vita nuova, sarà per sempre.

Penso che la festa di Pasqua ci dia un’opportunità: ri-vedere le nostre convinzioni religiose e dare sapore al Kerigma (l’annuncio salvifico) ormai insipido e insignificante.

È dal Kerigma che nasce la forza dei credenti di vivere da risorti. Il Kerigma accolto è fidarsi di Gesù, accogliere la passione, morte e risurrezione per la vita nuova e per la chiesa che è nata da quella vita.

Il crocifisso risorto è speranza di chi lo cerca con fede e coraggio. È la speranza di coloro che non restano chiusi nella propria sicurezza, ma si avventurano per trovarlo in questo mondo travagliato. Questa è la strada che la Chiesa è chiamata a percorrere.

Se c’è una cosa che Gesù risorto insegna è la speranza che vince la paura, la fede che vince l’incredulità, l’amore che vince sull’odio, la sorpresa di Dio che vince sulla vita…

In mezzo alla sofferenza e all’odio, anche in tanti eventi che non possiamo controllare, anche di fronte ai segni di morte che ci circondano, il Dio di Gesù Cristo è vivo. Non lascerà che la morte prevalga.

La sequenza di Pasqua, una sorta di inno che precede l’annuncio del vangelo della risurrezione, recita: “Morte e vita si sono contese in quello stupendo combattimento”. Qual è il risultato? Il principe della vita, morto, regna immortale”.

Cristo risorto ha un effetto benefico per la vita e per le vite dei credenti. La convinzione religiosa si fa accoglienza ad un dato di fede che aiuta a vivere meglio la vita e a dare la vita in una prospettiva diversa.

Nella Chiesa di san Salvatore fuori le mura di Istanbul è custodito l’affresco più noto della risurrezione per il mondo ortodosso: l’Anastasis, in greco resurrezione.

Gesù è rappresentato risorto mentre scende negli inferi, è atletico, in azione, calpesta le porte degli inferi, ne rompe i cardini, afferra Adamo ed Eva ai polsi e li solleva dalle tombe.

Cristo prende Adamo ed Eva dal polso, punto in cui si misura la vita, li riporta all’esistenza restituendo loro dignità di figli di Dio.

L’affresco vuole affermare implicitamente gli effetti radicali della sua morte: non si riduce ad una semplice solidarietà con gli uomini, la sua presenza diventa azione, è seme della risurrezione.

C’è una bella immagine del poeta-teologo Efrem il Siro, paragona Cristo al tuffatore e cercatore di perle.

Cristo cercatore di perle si tuffa nell’abisso degli inferi per ri-trovare la perla immagine del primo uomo e di tutti gli uomini a somiglianza dell’Eterno: “Come un cercatore di perle, ti sei immerso negli inferi, per cercare la tua immagine, inghiottita dalla morte. Come un povero e un miserabile, sei sceso e hai esplorato l’abisso dei morti; e la tua misericordia è stata ricompensata, perché hai visto Adamo ricondotto all’ovile”.

Buona Pasqua di Risurrezione, Cristo è risorto, è veramente risorto! Alleluja!