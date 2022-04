Una vittoria per sperare e giocarsi tutte le proprie chance all’ultima giornata di campionato. Il Campobasso sarà impegnato domani pomeriggio alle 17.30 allo stadio ‘Ceravolo’ di Catanzaro per il penultimo turno di una stagione intensa ma abbastanza breve. Infatti, domenica 24 aprile si chiuderà la stagione regolare per dare il via agli spareggi playoff e playout.

I Lupi, salvi matematicamente da sabato scorso e a tre giornate dal termine, sono in una posizione più che tranquilla di classifica. E hanno ancora qualche possibilità di centrare i playoff. Difficile, certo, perché il destino non è solo nelle proprie mani. Ma sarà fondamentale centrare un’impresa davvero tosta sul campo calabrese per provare a coltivare il sogno playoff.

Mister Cudini non avrà a disposizione il centrocampista Persia, appiedato per un turno dal giudice sportivo. In campo dovrebbe tornare al suo 4-3-3, puntando sugli uomini più in forma. Da Emmausso a Liguori a Bolsius, questo sembra essere il tridente titolare. A centrocampo si giocano una maglia Tenkorang e Nacci con Candellori e Bontà sicuri del posto, mentre in difesa dovrebbe tornare Fabriani sulla fascia destra. Pace si riprenderà la mancina con Dalmazzi e Menna al centro e Zamarion tra i pali.

Intanto, tengono banco le parole del direttore sportivo rossoblù Stefano De Angelis, il quale in conferenza stampa ha parlato di “cerchio che si chiude, di un mini-ciclo concluso con la vittoria del campionato e la salvezza in C dopo tre anni di permanenza mia a Campobasso”. Dichiarazioni che sembrano annunciare l’addio. Ma il patron Mario Gesuè non la pensa così e punta sul progetto di lungo termine assieme allo staff tecnico, sempre che tutti abbiano gli stimoli giusti per proseguire l’avventura nel capoluogo. Al termine del campionato si saprà tutto.