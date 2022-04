L’idea – nata forse per stemperare un po’ gli animi tesi delle ultime ore ma che tuttavia nasconde un messaggio di fiducia, primo aprile a parte – bisogna ammetterlo: è stata geniale.

Nel pomeriggio sulla pagina Ig e su quella Fb del Campobasso Calcio è comparsa un’immagine postata dallo staff dello società con il “nuovo” logo della squadra.

“Non più lupo – si legge nel messaggio che accompagna la foto – Cambia il logo e l’immaginario del Campobasso. La scelta è caduta sul cavalluccio marino, da sempre simbolo di positività, pazienza e persistenza grazie alla sua coda con cui riesce a rimanere ben saldo anche il mare in tempesa. Da oggi – si legge ancora – due cavallucci marini saranno a protezione delle antiche torri cittadine e rappresenteranno il Campobasso negli stadi italiani”.

Apocalisse (per restare in tono ironico). Qualcuno quel post l’ha letto più volte prima di chiedere sui gruppi whatsapp se la notizia fosse vero. Qualcun’altro ha urlato subito allo scandalo prima di essere ripreso da chi – con l’occhio lungo – aveva già capito il “Pesce d’Aprile”.

Un momento goliardico che fa bene all’uomore malconcio di quanti seguono i rossoblu. Ma la scelta del cavalluccio marino, come figura per ironizzare sul primo aprile, probabilmente non è stata casuale: positività, pazienza, persistenza, per restare fermi anche col mare in tempesta. Messaggi importanti che accompagnano un giusto e legittimo sorriso per guardare avanti con ottimismo.