La microstoria, ai più sconosciuta, degli antifascisti molisani. La presenza dei campi d’internamento nella nostra regione e la brigata partigiana di Trivento che combatté i nazifascisti: racconti che hanno rapito gli studenti degli ultimi anni delle superiori dell’Iiss “Pertini-Cuoco-Montini” di Campobasso che nella piovosa mattina del 22 aprile hanno fatto tappa tra le targhe dei martiri della Resistenza sparse in città.

Semi nascoste su anonimi palazzi, ingrigite dallo smog delle auto, sono state illustrate da Loreto Tizzani, presidente dell’Anpi Molise e dallo storico Fabrizio Nocera che in compagnia di docenti, come la professoressa D’Appollonio (insegnante di lettere al Biotecnologico del Pertini) hanno accompagnato i ragazzi in questo particolarissimo tour sulla Resistenza molisana che ha chiuso un progetto didattico più vasto proposto alla scuola proprio dall’associazione dei partigiani.

Non senza meraviglia i promotori dell’iniziativa hanno raccontato di una grande curiosità da parte dei giovanissimi rispetto a questi argomenti di storia locale. “Tanto che molti di loro vorrebbero tesserarsi all’Anpi” come ci racconta i questo video la prof. D’Appollonio.

Queste le tappe seguite: Targa Facchinetti – corso Vittorio Emanuele angolo via Pietrunto, Targa Barbato – via S. Antonio Abbate, Targa Palatucci – Piazzale Palatucci presso Questura, Targa Brusa Romagnoli – Traversa via Insorti di Ungheria, Murales Banda Porfirio – via Martiri della Resistenza.