Grossa buca sul cavalcavia dell’autostrada di via del Mare. Strada chiusa

Una grossa buca sul cavalcavia autostradale di via del Mare a Termoli ha costretto il Comune a chiudere temporaneamente al traffico la strada.

“A seguito di alcuni dissesti verificatisi in prossimità del cavalcavia autostradale di via del Mare, il personale dell’Ufficio Tecnico comunale ha effettuato stamattina un sopralluogo congiunto con alcuni tecnici di Autostrade per L’Italia”.

Necessario svolgere sondaggi per accertare le cause che hanno determinato quello che il Comune di Termoli chiama “principio di sfondamento del piano viario”, pertanto nelle prossime ore sarà necessario chiudere al traffico il tratto di via del Mare compreso tra la rotatoria all’incrocio con via Foce dell’Angelo (la salita del cimitero, ndr) e lo svincolo di accesso alla tangenziale di Termoli.

“Dopo aver individuato la causa dei dissesti – fanno sapere dal Comune – verranno eseguiti subito i lavori per cercare di riaprire l’arteria stradale nel più breve tempo possibile”.