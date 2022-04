Gli studenti adottano una Casetta dei Libri e promuovono lo scambio della cultura

Domani, giovedì 28 aprile, cinque classi della scuola secondaria di primo grado della Oddo Bernacchia, per un totale di circa 100 alunni accompagnati dai loro docenti, si recheranno in Piazza Monumento per incontrare il presidente dell’Associazione “Il Mosaico” di Termoli, il consigliere comunale Enrico Miele. La scuola adotterà la Casetta per lo scambio gratuito dei Libri. La Casetta è quella posizionata vicino alla Edicola Tundo. E’ una delle ultime realizzate, decorata con i famosi personaggi di CoccoBill, il fumetto di Benito Jacovitti, completata da delle frasi di personaggi altrettanto famosi come Ernest Hemingway: “Non c’è nessun amico più leale di un libro”.

Ad attendere i ragazzi ci saranno le autorità istituzionali, il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, l’assessore all’Istruzione Silvana Ciciola, l’assessore alla Cultura Michele Barile. “Sarà un momento molto importante e significativo – spiega la prof d’arte Carla Di Pardo, instancabile promotrice di iniziative culturali -. I nostri alunni, delle varie classi, ognuno con in mano un libro da donare per lo scambio, si faranno portavoce di un messaggio di speranza per un futuro migliore, per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza dei Libri e della Lettura: leggere significa sapere, comprendere, conoscere, sognare, viaggiare, leggere significa vivere liberi”.

Dopo la cerimonia simbolica dell’adozione della Casetta, e dopo aver sistemato i circa 50 libri di lettura che la casetta riesce a contenere, i ragazzi proseguiranno il loro percorso per divulgare il messaggio dell’importanza dei libri e della lettura di cui si sono fatti portavoce, percorrendo le vie del centro cittadino per recarsi presso la Casa del Libro, situata al Terzo Corso, dove ad attenderli ci sarà la presidente Daniela Battista ed alcuni soci, che li accoglieranno all’esterno con l’allestimento di alcuni banchi ricchi di libri da scambiare con i giovani lettori.

L’iniziativa, che spinge per una maggiore conoscenza di ciò che offre il territorio per la divulgazione dei libri e della lettura, e che anticipa il Maggio dei Libri, nasce da una idea di Carla Di Pardo realizzata grazie ad Enrico Miele, a Il Mosaico, a Daniela Battista, alla Casa del Libro, al Comune di Termoli, alla scuola Oddo Bernacchia, alla disponibilità della dirigente Rosanna Scrascia. Tutti insieme hanno sottoscritto il Patto per la Lettura e la promozione dei Libri.