Gli alunni di Colletorto sfilano per la pace con un flashmob

Sabato 2 aprile gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Colletorto hanno sfilato per la pace.

Un flashmob dal titolo “diamo una mano alla pace”, promosso in tutta Italia dal network Netschool for Peace era già stato realizzato l’11 marzo nelle singole sedi scolastiche, vissuto con grande partecipazione e sensibilità dai ragazzi; da qui l’idea di condividere l’esperienza con la collettività.

La manifestazione, partita dalla scalinata di S. Alfonso de’ Liguori è proseguita lungo il corso principale del paese per arrivare alla Torre Angioina.

Nonostante il freddo pungente tanta gente si è unita ai ragazzi che hanno sfilato con bandiere della pace, bandierine tricolori ed ucraine e striscioni per dimostrare la loro voglia di pace, accompagnati dal ritmo scandito dalle loro mani e da strumenti a percussione (tamburelli, rullanti).

Ai piedi della Torre Angioina, da cui sventolava uno striscione con la scritta Pace realizzato dalle mamme, i ragazzi si sono cimentati nella recitazione di poesie, canti e balli per dire, come ha sottolineato la Dirigente Giovanna Fantetti, No alla guerra e gridare con forza il loro Sì alla Pace.