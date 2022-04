Gli alunni del Boccardi-Tiberio a lezione da Guidotti Ships

Nella giornata del 5 aprile si svolgerà presso la sede della Guidotti Ships di Termoli un incontro formativo di particolare importanza con gli studenti dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Boccardi-Tiberio” di Termoli ed i rappresentanti della Guardia Costiera.

L’incontro, che si terrà nella mattinata, vedrà coinvolti gli studenti del III anno dell’istituto con una breve intervista al Comandante della Capitaneria di porto di Termoli sui compiti e le funzioni della Guardia Costiera in ambito nazionale e locale.

A seguire, gli studenti saranno accolti dalla compagnia Guidotti Ships per una visita presso la M/N Zenit per approfondire gli aspetti tecnici e tecnologici della plancia e della “sala macchine”, in particolare durante la visita avranno la possibilità di “toccare con mano” gli argomenti già trattati durante l’anno scolastico in corso.

Inoltre ci sarà un particolare accento su un argomento molto coinvolgente, come la protezione ambientale, difatti sia la stessa compagnia che la Capitaneria di porto di Termoli, illustreranno il ruolo fondamentale del Corpo delle Capitanerie di porto nell’ambito della protezione ambientale ponendo attenzione alla complessa realtà marittima e produttiva del territorio.

La visita, nell’ambito di una ampia e costante collaborazione tra l’istituto scolastico superiore, Guidotti Ships e Capitaneria di porto, rappresenta un momento valido e funzionale per la formazione e la crescita degli studenti

Il programma della giornata

09.00 Benvenuto Comandante capitaneria di porto;

09.30 Clean up – la protezione dell’ambiente marino;

12.30 saluti del responsabile Domenico Guidotti.