Ad un anno dalle Regionali del 2023 (i molisani si sono recati alle urne il 22 aprile 2018), in Consiglio regionale si respira un clima da campagna elettorale. Al di là dei nervi tesi e dello scambio di accuse tra maggioranza e opposizione, c’è probabilmente un elemento che rivela l’alta tensione vissuta nel centrodestra: il voto espresso da Armandino D’Egidio, consigliere di Forza Italia, alla mozione del capogruppo Pd Micaela Fanelli sui trasporti. L’esponente azzurro, uno dei papabili per un posto da assessore, appoggia le minoranze che bersagliano l’assessore al ramo Quintino Pallante su un tema delicato come quello del trasporto pubblico.

Oltre a D’Egidio, anche la consigliera di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo vota con Pd e Movimento 5 Stelle. Ma questa non è una novità per l’ex leghista, una delle dissidenti della prima ora. Il voto del politico di San Polo Matese suona invece come un avvertimento alla coalizione che non è mai stata compatta. Il presidente Toma non viene battuto in Aula per un soffio, solo perchè sulla mozione dei democratici il responso è di 9 voti favorevoli e altrettanti contrari.

La coalizione si ricompatta poi sulla mozione presentata da Andrea Di Lucente (Popolari) per chiedere al Governo di modificare il bando ‘Sport e inclusione’ previsto nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Il 98% dei Comuni molisani sarà escluso dai finanziamenti e, caduti nel vuoto gli appelli al sottosegretario Valentina Vezzali, il Consiglio regionale prende posizione. La mozione impegna il presidente della giunta, Donato Toma, a farsi portavoce con il governo centrale per modificare i bandi Pnrr dedicati all’impiantistica sportiva rivolti ai piccoli centri.

“Per partecipare i Comuni devono avere la manifestazione di interesse di una Federazione Sportiva. Ogni Federazione può sostenere un solo progetto. In questo modo – spiega il consigliere dei Popolari – verrà tagliato fuori il 98% dei comuni del Molise, creando ancora più danno ad una regione che ha penuria di impiantistica sportiva”.

Di Lucente parla di scelte fortemente impopolari: “E’ una grande discriminazione per il Molise, regione nella quale solo i grandi centri hanno strutture diverse dai campi di calcio. Le città, però, sono destinatarie di altri avvisi, quindi non possono partecipare a quello dedicato ai piccoli comuni. E come scegliere qual è il paese più meritevole? Impossibile. Così vengono penalizzati gli altri ingiustamente. In sostanza l’avviso dice che è possibile finanziare un solo intervento in tutta la regione. In questo modo non si genera sviluppo, ma si accentuano le disparità: una logica assolutamente contraria allo spirito del Pnrr”.