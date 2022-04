Un albero è crollato addosso a un’auto parcheggiata in via Benedetto Croce a Campomarino Lido nella mattinata di oggi, sabato 9 aprile.

Il forte vento di libeccio che in queste ore sta soffiando fino a toccare raffiche oltre i 75 km orari ha provocato il crollo di un albero sul tettuccio di una Lancia Ypsilon. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno a bordo e quindi non ci sono stati feriti.

Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Campomarino.