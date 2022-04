Un bambino di 9 anni nel tardo pomeriggio di oggi, nella campagna agricola in territorio di Fornelli, comune dove il piccolo abita con la sua famiglia, si è perso mentre stava cercando asparagi dove si era recato assieme allo zio.

Sono seguiti momenti di panico quando del bambino si sono perse le tracce. In quei frangenti, intorno alle 19, sono stati allertati anche i soccorsi: sul posto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (che ha inviato diverse squadre per la ricerca), la Polizia, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Il bambino fortunatamente è stato ritrovato dai Carabinieri del nucleo operativo di Venafro in contrada Valloni di Colli a Volturno. È stato quindi condotto presso la locale Stazione dei Carabinieri. Per fortuna il piccolo, sebbene spaventato, non ha riportato conseguenze fisiche.

L’episodio segue di una settimana esatta quello avvenuto a Sant’Angelo Limosano dove la piccola Nicole, 5 anni, è stata ritrovata dopo 13 ore, il mattino seguente. Un caso che ha destato l’attenzione di tutta Italia.