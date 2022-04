I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità del Molise hanno effettuato 15 controlli riscontrando 2 violazioni nell’ambito di una operazione su tutto il territorio nazionale riguardo alla cosiddetta terapia del freddo e a crioterapie abusive.

Le due violazioni rilevate dai Nas raggiungono un valore di 5.000 euro. In basso Molise è stata sanzionata una struttura che si pubblicizzava come Spa ma che in realtà non utilizzava acque termali riconosciute come previsto dalla legge. In provincia di Isernia invece è stato chiuso un punto di somministrazione alimenti collocato all’interno di una palestra ma non autorizzato.

In tutta Italia sono state verificate 488 strutture e 13 apparecchiature sono state sequestrate. In particolare i carabinieri del Nas sono intervenuti per il controllo dell’idoneità tecnica dell’attrezzatura impiegata e della sussistenza dei requisiti igienico strutturali e organizzativi nonché delle previste autorizzazioni, la presenza di qualifiche professionali adeguati alla tipologia di prestazione crioterapica erogata e infine l’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del covid-19.

Sono finite sotto la lente palestre, centri benessere e centri estetici, studi medici e fisioterapici. Su 488 strutture ispezionate, 50 sono risultati non conformi e 16 fa titolari operatori sono stati denunciati con sanzioni amministrative pari a 165.000 euro complessivi.

I Nas hanno sequestrato, sempre sul territorio nazionale, 13 criocabine e 5 apparecchi elettromedicali. Sono stati emessi 3 provvedimenti di sospensione o chiusura delle attività senza autorizzazione e 3 locali adibiti ad ambulatori medici. Accertate 74 violazioni di cui 18 per esercizio abusivo della professione sanitaria. Infine contestate 56 sanzioni per inadempienze organizzative e procedurali.