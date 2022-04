Festa della Liberazione: i messaggi istituzionali

Dalla Resistenza ha avuto inizio il cammino dell’Italia repubblicana, costituzionale, pacifista, che riconosce pari dignità ai cittadini e assicura loro i diritti in uno Stato democratico. La celebrazione del 25 aprile è l’occasione per ricordare e onorare quanti si sono battuti per l’affermazione della libertà e coloro i quali oggi resistono per la sua difesa, ma anche per ribadire l’attualità di principi e valori imperituri.

Donato Toma

Presidente Regione Molise

Un 25 aprile diverso dagli altri. La Festa della Liberazione quest’anno, infatti, riecheggia ancora più forte, perché, da oltre due mesi, stiamo constatando come i valori di libertà, autodeterminazione dei popoli e democrazia si debbano sempre tutelare, senza dare nulla per scontato.

L’Europa sta vivendo una situazione che, forse, nessuno avrebbe potuto immaginare nel 2022. Una guerra, un qualcosa di inaccettabile con la pace da assicurare il prima possibile.

Gli italiani conoscono bene cosa significhi la parola Resistenza: un concetto che, se da un lato, mette in evidenza il patriottismo di chi ama la propria terra; dall’altro, comporta anche dolorose perdite e distruzione.

L’Italia ha la fortuna di avere avuto persone che hanno combattuto per la libertà e la democrazia. Oggigiorno, noi non possiamo far altro che lavorare per garantire alle generazioni presenti e future la possibilità di continuare a vivere con la serenità di veder assicurati i principi cardine di un popolo civile. Ma, come detto, non occorre dare nulla per scontato e ricordare, soprattutto ai più giovani, con quanti sacrifici siano stati perseguiti quei valori che, dal Secondo dopoguerra, ci hanno consentito di vivere in una Nazione democratica, libera e garantista.

Presidente della Provincia di Campobasso

Ing. Francesco Roberti

“La giornata della Liberazione che festeggiamo per la settantasettesima volta, è ancora, inconfutabilmente, il punto cardine della costruzione democratica del nostro paese.

Lo è perché alla lotta e alla Resistenza, ai sacrifici di tanti, è seguito il momento di una ricostruzione nazionale non semplice ma, per quanto lunga e complicata, indirizzata verso una coesione sociale che tenesse conto della necessità di assicurare, a ogni italiano, di poter vivere in comunità, liberamente ma responsabilmente, verso se stessi e verso gli altri.

Da quel momento, da quel 25 aprile di settantasette anni fa, costruire la pace è stato il presupposto per rendere davvero liberi ogni giorno gli italiani, con la consapevolezza che di questa libertà e di questa pace siamo in ogni occasione, anche in quelle appartenenti al nostro vivere quotidiano, corresponsabili.

I valori democratici che il giorno del 25 aprile rappresenta hanno reso la nostra nazione un paese capace di accogliere senza tentennamenti chi dai soprusi, dalle guerre e dalle persecuzioni, cerca ancora oggi scampo.

Ricordare quanto costò alla nostra nazione poter affermare la propria libertà, liberandosi dalla dittatura nazifascista e dalle tragedie umane che provocò in tutto il mondo, è necessario e giusto per assicurare che quei valori fondanti della nostra democrazia non vengano dimenticati o peggio ancora dati semplicisticamente per scontati e che, invece, vengano trasmessi, senza interruzioni e manipolazioni di sorta, di volta in volta, alle giovani generazioni.”

Roberto Gravina

Sindaco di Campobasso