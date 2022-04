Fare shopping o la spesa senza mascherina, dal 1 maggio si può. Resta l’obbligo sui mezzi, in cinema e teatri

Dal primo maggio la mascherina, oggetto simbolo della pandemia, non sarà più obbligatoria nè all’aperto nè in tanti luoghi al chiuso come ristoranti, bar, negozi e supermercati. Raccomandata, ma non obbligatoria.

La decisione, attesa da giorni con particolare morbosità da tanti, è stata presa: il Governo ha approvato ieri in commissione alla Camera un emendamento al vecchio Decreto Riaperture per disciplinare la questione a partire dal primo maggio, perchè da quel momento in poi sarebbe scaduta la precedente norma. A seguire è arrivata l’Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che – come previsto – ricalca quanto stabilito dal Governo.

Dunque dal 1 maggio e fino al 15 giugno la mascherina FFP2 resterà obbligatoria per aerei, treni, navi e traghetti, autobus (insomma sui mezzi adibiti al trasporto pubblico) ma anche nei luoghi di intrattenimento al chiuso. Non tutti, beninteso: la mascherina servirà per accedere a cinema, teatri, sale da spettacolo, eventi sportivi al chiuso ma non più per bar, ristoranti e negozi. E ancora, la mascherina resterà conditio sine qua non per entrare in strutture sanitarie come ospedali ed Rsa. E sarà ancora necessaria nelle scuole, fino al termine dell’anno scolastico. L’ordinanza recita: “È comunque raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.

Dunque il dispositivo di protezione di bocca e naso servirà ancora ma sempre in meno occasioni: la mascherina dovrà ancora essere tenere con sè perchè necessaria, come detto, per salire sui mezzi di trasporto pubblici e per tutte quelle situazioni al chiuso a particolare rischio assembramento come nel caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi chiusi (teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e simili). Mascherina ancora obbligatoria anche per partecipare ad eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Pochi dubbi c’erano sulla conferma di mascherina obbligatoria per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Contrariamente ad alcune anticipazioni circolate, invece, non si è prevista alcuna proroga per la mascherina nei luoghi di lavoro, che siano pubblici o privati. In questo caso ci potranno però essere raccomandazioni specifiche.

Resta sacrosanto il principio di autonoma scelta: gli ‘irriducibili’ della mascherina en plein air (figuriamoci al chiuso) saranno liberi di indossarla ancora, finchè vorranno.