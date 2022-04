Torneranno in mare giovedì 14 aprile gli artificieri della Marina Militare che in collaborazione con i sub della Guardia Costiera si stanno occupando ormai da diversi mesi della bonifica del mezzo anfibio Dukw delle truppe alleate inabissato durante lo sbarco a Termoli dell’ottobre 1943 e ritrovato a distanza di 78 anni da un bagnante che stava facendo immersioni a poche centinaia di metri dalla spiaggia del Litorale nord di Termoli nel giugno scorso.

Giovedì quindi nuova operazione di rimozione delle munizioni trovate all’interno del mezzo anfibio. Gli esplosivi verranno fatti brillare sempre nella mattinata di giovedì al largo di Termoli. La Capitaneria di porto ha emesso un’apposita ordinanza per vietare navigazione e balneazione nell’area interdetta.

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, la bonifica richiede più tempo del previsto a causa dell’alto numero di esplosivi che emergono di volta in volta durante le immersioni degli esperti.