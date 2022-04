Era meglio la guerra fredda!

Kruscev Nikita,

Ursula von der Leyen

contra Putin!

Andri080422 Parafrasi = Kruscev mostrò la scarpa alle Nazioni Unite sbattendola poi sullo scanno da cui parlava, era il 12 ottobre del 1960; ed ora dall’altro mondo, certamente, farà la stessa operazione per esprimere il proprio sdegno nei confronti di Putin. Tra tanti pseudo statisti del 2022, soltanto Ursula, una donna, è stata capace di andare in Ucraina. Le donne non faranno mai la guerra per una semplicissima ragione, dando la vita come potrebbero toglierla anche ad una sola creatura umana!

L’haiku, 5-7-5 sillabe, rimane la più ardita sintesi letteraria che possa esistere, in poesia. Da che mondo e mondo, i poeti hanno interpretato la politica, basta farlo rispettando regole, metrica e grammatica! Contra è una preposizione che, a seconda del contesto, preferisco alla forma moderna, contro. Una precisazione circa la metrica, il primo verso l’ho dovuto, necessariamente, chiudere con una parola piana (Nikita), e non con Kruscev, parola tronca; lo avessi fatto non avrei rispettato la metrica, il verso tronco, negli haiku, deve essere di 4 sillabe. Nella terza mora, infatti, le sillabe son 4 che Putin è una parola tronca! Altra particolarità stilistica è che nei tre versi non ci sono predicati verbali, avverbi, congiunzioni e sostantivi, giusto due nomi propri di persona, una preposizione ed un nome proprio di animale!