Edilizia, a Palazzo San Giorgio parte lo Sportello telematico unico

Mercoledì 13 Aprile, dalle 11 alle 13, l’Amministrazione comunale di Campobasso ha previsto per i professionisti e gli ordini professionali interessati, la presentazione in call conference del nuovo Sportello telematico Unico per l’Edilizia (Sue) predisposto da Palazzo San Giorgio.

Con l’obiettivo di migliorare l’informatizzazione delle procedure, il Comune di Campobasso ha previsto l’attivazione online dello Sportello che consentirà di presentare in via telematica le pratiche legate all’edilizia.

Lo sportello telematico Sue sarà a disposizione dei cittadini e dei tecnici professionisti ed è progettato per semplificare la presentazione delle comunicazioni e delle istanze necessarie per la realizzazione degli interventi edilizi, agevolarne l’istruttoria da parte degli uffici competenti, monitorarne lo stato d’avanzamento da parte di tutti i soggetti interessati sino alla conclusione dell’intervento edilizio.

Una innovazione, in termini di tecnologia e servizi,attesa da tanto e sulla quale l’attuale amministrazione di Palazzo San Giorgio ha puntato con convinzione riuscendo a metterla a disposizione di professionisti e cittadini grazie soprattutto al lavoro dell’apposita struttura Comunale di riferimento, ovvero gli uffici dei Lavori Pubblici.

Attraverso l’utilizzo del nuovo sportello telematico, sarà possibile l’invio mediante un processo semplificato e guidato di tutto ciò che da sempre passa per il Sue, punto di riferimento esclusivo di tutti i soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi e di collegamento e di raccordo tra il privato e l’amministrazione nonché tra le diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento.