E’ venuto alla luce all’ospedale Cardarelli di Campobasso il primo bambino ucraino, figlio di una ragazza rifugiata in Molise dopo la fuga dall’Ucraina, invasa dalla Russia 50 giorni fa. Il piccolo è nato oggi (15 aprile) alla trentunesima settimana di gestazione, pesa 1,6 chilogrammi. Le sue condizioni sono considerate stabili dal personale sanitario che si sta occupando di fornire al neonato e alla sua mamma tutta l’assistenza necessaria in tali situazioni. Dalla Neonatologia è stato trasferito, come avviene nei casi di prematurità, al reparto di Terapia intensiva.

Sta bene anche la mamma del bimbo, la ragazza arrivata a Termoli al settimo mese di gravidanza. Inizialmente la giovane donna è stata ricoverata inizialmente al San Timoteo proprio per monitorare meglio le condizioni di salute sue e del bimbo che portava in grembo.

Tre giorni fa il personale sanitario dell’ospedale adriatico hanno deciso il suo trasferimento nell’hub di Campobasso, per la precisione nel reparto di Ginecologia. Questa mattina la ragazza ha dato alla luce il suo piccolo assistita con professionalità dal personale sanitario dell’ospedale del capoluogo. Un momento di enorme gioia per la donna: la nascita del suo bimbo è un segnale di speranza e di rinascita, le ha consentito di alleviare almeno in parte il dolore e le sofferenze per le sorti del suo Paese devastato dalla guerra.