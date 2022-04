Un nuovo chiosco sorgerà sul lungomare nord di Termoli. Il Comune ha dato via libera al procedimento relativo alle modifiche presentate al progetto iniziale di realizzazione di un’area ristoro in via Amerigo Vespucci, più o meno a metà fra la torretta Saracena e l’ex distributore di carburanti Ip. Il progettista dell’opera è l’architetto Angelo Staniscia.

L’area era stata già allestita e recintata nell’estate 2019 quando sembravano imminenti i lavori. Invece da allora non se n’è fatto nulla e il perché va ricercato nella trattativa che ha portato l’originaria titolare della concessione a cedere i diritti di realizzazione del chiosco alla società Hitaly srl controllata dal noto imprenditore Nicola Cesare.

La concessione riguarda il Piano Chioschi varato dall’amministrazione Di Brino nel lontano 2012 e che prevedeva la concessione di dieci aree, poi ridotte a otto, in varie aree periferiche di Termoli. Ma delle otto concessioni soltanto quattro sono andate a buon fine.

Attualmente sono regolarmente attive quelle dei chioschi realizzati in via Cristoforo Colombo, di fianco all’ex Cian, a Colle della Torre e a Colle Macchiuzzo. Altre concessioni avrebbero dovuto riguardare l’area della passeggiata di Rio Vivo ma problemi burocratici relativi a contenziosi fra Comune e Demanio le hanno fatte arenare.

Quella sul litorale nord di via Amerigo Vespucci è l’ultima concessione del vecchio Piano che dovrebbe vedere la luce, proprio mentre di un nuovo Piano Chioschi si è recentemente parlato in Comune senza sviluppi concreti al momento. Dopo la riqualificazione del litorale nord di Termoli, l’area di via Amerigo Vespucci è diventata molto frequentata non solo d’estate, ma anche negli altri mesi dell’anno grazie all’ampio viale per il passeggio e alla pista ciclabile che collegano il centro di Termoli con la foce del Sinarca.

La società Hitaly srl ha presentato al Comune di Termoli un progetto in variante rispetto a quello originale che prevede un ampliamento e la realizzazione di una friggitoria-paninoteca con annessi bar interno, dehor e tavolini esterni che in tutto copriranno un’area di suolo pubblico di 86 metri quadrati.

È previsto che le opere esterne al bar saranno removibili mentre parte dell’energia elettrica sarà autoprodotta grazie all’installazione di pannelli solari. Incerti i tempi di realizzazione ma non si esclude che i lavori possano essere eseguiti in tempo per la stagione estiva.