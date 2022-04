Rifugiata ucraina accolta in Molise in attesa del parto: trasferita in ospedale

Potrebbe nascere nei prossimi giorni il primo bimbo ucraino accolto dal Molise. Infatti nelle scorse ore è stata trasferita all’ospedale Cardarelli di Campobasso una giovane donna ucraina incinta al settimo mese di gravidanza.

La ragazza arriva da Termoli, dove è stata accolta nelle scorse settimane, in fuga dalla guerra in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo come decine di migliaia di altri profughi che hanno raggiunto l’Italia. Attualmente è assistita nel reparto di Ginecologia dell’ospedale campobassano perché nonostante sia al settimo mese potrebbe partorire a breve.

La nascita non dovrebbe essere imminente ma le condizioni della donna vengono monitorate costantemente. Le sue condizioni sono buone ma ha bisogno di accertamenti e esami medici. La futura nascita rappresenterebbe finalmente una bella notizia in un periodo particolarmente drammatico per l’intera popolazione ucraina.