Disabili e scout protagonisti al Parco della Memoria: inaugurati nuovi giochi

Un pomeriggio insolito al Parco della Memoria di Campobasso: protagonisti i ragazzi dell’APD Campobasso e i ragazzi del gruppo scout AGESCI CB1 che hanno presentato i risultati e i frutti del progetto “La mia casa è il mondo”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e dal Comune di Campobasso. Aiutare i giovani con sindrome di Down a conquistare l’autonomia degli adulti: questa una delle finalità del progetto che, fra le altre cose, ha consentito di inaugurare tre nuovi giochi in legno.

Presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano, e l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella.

“Un momento conclusivo che è servito a tutti noi per toccare con mano quanto sia importante e emozionante realizzare progetti di inclusione estesi e che hanno come protagonisti principali i nostri ragazzi, i nostri giovani. – ha dichiarato il sindaco Gravina – Un grazie infinito va rivolto agli operatori dell’Apd Campobasso e a chi ha guidato tutti i ragazzi nel percorso che rafforza uno spirito di comunità e cittadinanza sempre più maturo e consapevole che questo progetto contribuisce a mettere in atto nella nostra città.”