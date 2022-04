Potrebbe essere il primo di una serie di iniziative rivolte ai bambini tra 4 e 6 anni sulle differenze di genere.

Sabato 2 aprile alle ore 16 nella sala “Zarrilli” della biblioteca comunale di via Roma la Conferenza delle Donne democratiche, in collaborazione con i volontari dell’associazione Nati per Leggere, promuoverà un pomeriggio di letture “per avvicinare le bambine e i bambini alle differenze di genere e costruire identità libere e curiose verso le differenze”.

Mimosa in Fuga (Carthusia edizioni) scritto da Serena Ballista e illustrato da Paola Formica, sarà il libro che allieterà il pomeriggio di sabato dedicato “a tutte le bambine che avranno il coraggio e la forza di lottare per ciò in cui credono non solo per sé stesse, ma anche per le altre. E a tutti i bambini che avranno la sensibilità di riconoscere e sostenere questo slancio. Perché le bambine e i bambini di oggi, saranno le donne e gli uomini che domani potranno concorrere a costruire una società più equa, solidale, giusta e scevra da ogni forma di discriminazione”.

Per partecipare in presenza è necessario prenotarsi al numero 0874.405610.

Mimosa in fuga è la storia di Mimì che la mattina di un 8 marzo decide di scappare: perché è stanca di essere trattata come un regalo e vorrebbe invece essere un simbolo, il simbolo fondamentale della storia del femminismo e delle conquiste delle donne. Un incontro inaspettato permetterà a Mimì di realizzare il proprio desiderio e di consegnare il suo messaggio più importante a una bambina: lottare per se stesse e per quello in cui si crede.