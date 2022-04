Dalla Carrese alla passione per la musica, nasce la canzone ‘Cuore Giallorosso’

I due artisti sammartinesi Giuseppe Barrucco e Antonio Di Cera, in occasione della festa patronale che si svolge ogni anno a San Martino in Pensilis in onore di San Leo, danno vita ad un progetto musicale dedicato al Carro Dei Giovanotti e a tutti i tifosi. Così nasce ‘Cuore Giallorosso’, una canzone che “darà ancora più luce in questo momento della storia delle Carresi come segno di rinascita e ripartenza dopo questi anni che non si è potuta svolgere la manifestazione per via del covid e tutte le restrizioni attive su tutto il territorio.

Già nella scorsa edizione in piena pandemia – raccontano – Giuseppe e Antonio durante tutti i giorni di festa hanno colorato questo momento triste facendo delle dirette in streaming su Facebook e Instagram parlando della situazione attuale e facendo rivivere a tutte le persone quelli che sono stati i momenti di festa, mandando in onda video e foto della corsa e durante una delle dirette Giuseppe ha svolto un concerto live cantando le canzoni popolari che rappresentano il paese, mentre Antonio ha deciso di scrivere una canzone intitolata ‘Curr Wajò’ realizzando un video clip su tutto il tracciato dove si svolge la tradizionale Corsa dei Carri.

Da quel momento insieme hanno deciso di dare una vera impronta e identità al Carro e ai colori per cui simpatizzano sin da piccoli e da oggi il loro sogno diventa realtà. Una dedica speciale a tutte le persone che non ci sono più e a tutti i carristi

e cavalieri, i simpatizzanti, a San Martino in Pensilis. Con fede in San Leo e con la gioia della nostra festa più bella, buona Carrese a tutti”.