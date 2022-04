Da rifiuto a risorsa, idee e proposte nella prima Agorà del Pd

Sono idee concrete e proposte fattive quelle emerse dai partecipanti alla prima Agorà del Molise che si è svolta ieri pomeriggio a Montagano.

L’evento organizzato dal Pd Molise e intitolato ‘Da rifiuto a risorsa, per una nuova economia circolare” ha visto gli interventi di diversi referenti quali l’onorevole Chiara Braga responsabile per le Politiche della Transizione ecologica, il prof. Umberto Arena dell’Università degli studi della Campania, la dott.ssa Francesca Cuna della Camera di Commercio del Molise, il dott. Francesco Lombardi presidente della riserva MAB Unesco Alto Molise e il segretario regionale del Pd Molise Vittorino Facciolla.

Subito dopo i partecipanti, oltre un centinaio tra le persone in presenza nella sala Belvedere e quelle collegate sulla piattaforma Zoom, hanno preso parte ai tre tavoli tematici (Economia circolare, Piano regionale per la gestione dei rifiuti e opportunità, Amministrazioni e buone pratiche) predisposti proprio per approfondire gli spunti forniti dai relatori e per raccogliere idee e proposte.

Ad ognuno dei tre tavoli hanno partecipato imprenditori, referenti delle associazioni, sindaci e amministratori, cittadini intenzionati a dare il proprio contributo.

E sono stati proprio i vari contributi e le proposte a caratterizzare la parte finale dell’Agorà, la Plenaria, durante la quale i referenti di ogni tavolo hanno riassunto il lavoro fatto dai vari partecipanti ed illustrato in sintesi le proposte, tra queste: la necessità di snellire gli iter e i tempi della burocrazia per agevolare la realizzazione di impianti che coniughino le migliori tecnologie con la tutela dell’ambiente e della salute, la volontà di fare rete tra istituzioni e imprese, la necessità di una migliore comunicazione che possa mettere in stretto contatto i vari attori del territorio.

Si è parlato anche delle opportunità date dalla fitodepurazione, di percorsi finalizzati allo svuotamento e alla bonifica delle discariche per recuperare e riutilizzare ciò che nell’area delle discariche è custodito, della necessità di mettere a dimora la qualità dell’azione ambientale e l’esigenza di produrre lavoro, ad esempio, dal riutilizzo dei RAE e dal tracciamento dei rifiuti perché “il rifiuto quale costo viene recuperato se lo si valorizza”.

Dai tavoli tecnici è emersa l’esperienza virtuosa delle comunità energetiche rinnovabili che, in alcune aree del Molise, riescono a fornire energia gratuita alle famiglie svantaggiate e si è discusso della possibilità di replicare questa esperienza.

Il rifiuto come risorsa è ciò che caratterizza le attività imprenditoriali di aziende presenti all’incontro di ieri quali la Novatec che dal recupero degli pneumatici produce tappeti in gomma per parchi gioco, palestre e stalle, così come l’azienda Foglia e al suo iter virtuoso che ha trasformato la discarica di Guglionesi in polo energetico integrato con impianti di biogas e bio metano.

Il lavoro ai tavoli è servito anche come luogo indispensabile di conoscenza e di confronto dove i proprietari del birrificio artigianale e azienda vinicola Giagnacovo ha dato disponibilità a recuperare i suoi scarti industriali come risorsa e materia prima per nuovi processi produttivi.

Si è discusso della lavorazione dei polimeri della plastica riciclata dai quali è possibile produrre tessuti e, grazie alla partecipazione del dottor Remo Manoni, ex Direttore tecnico scientifico, ARPA Molise ai tavoli si è discusso di tecnologia e della possibilità di produrre gas e metano a partire dal riutilizzo della plastica e con il professor Angelo Iannaccio della possibilità di produrre energia elettrica dall’eolico off shore ed energia dalle biomasse in agricoltura. Infine è stato importane il contributo della professoressa Perrotta di Action Aid che ha sottolineato la necessità di una migliore comunicazione per mettere in rete le varie aziende produttrici di scarti/risorse e per coinvolgere i giovani, protagonisti del futuro del nostro territorio.