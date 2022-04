Credere non è facile

di don Mario Colavita

Il tempo pasquale è caratterizzato dalla gioia della risurrezione. Il Cristo risorto non è solo un annuncio, diventa la vita dei credenti e il fondamento dell’agire della Chiesa.

Non si dà Chiesa senza risurrezione! L’annuncio pasquale è così importante che caratterizza il parlare e l’agire dei credenti.

Quando la risurrezione perde il suo mordente, lo smalto salutare e la passione per Cristo, allora il cristiano e il cristianesimo diventeranno inutili.

La bellezza della risurrezione è ben significata dalla vita della prima comunità credente. Luca nel libretto degli Atti degli apostoli, una continua del vangelo, descrive la vita dei primi credenti e della nascente comunità cristiana.

Sono gli apostoli con a capo Pietro ad infiammare il cuore dei giudei ed annunciare il Kerigma: “Gesù di Nazaret, voi per mano di pagani l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere” (At 2, 22-24).

Accogliere questo annuncio non è stato facile, resistenze e diffidenze hanno rallentato e creato difficoltà nel credere. Strappi nell’organizzazione della vita religiosa ebraica, hanno determinato non pochi problemi per i seguaci di Gesù, questo a conferma di come l’inizio non sia stato affatto facile nell’accogliere l’annuncio di Gesù, il crocifisso risorto.

Il capitolo 5 degli Atti degli apostoli descrive una comunità in cui segni e prodigi aprono il varco alla certezza della potenza di Gesù di Nazaret.

I credenti tendono a una vita comunitaria, ma non si rinchiudono in una torre d’avorio: il loro reciproco amore porta dei frutti. L’unità della Chiesa genera il successo della missione, così come il risultato della missione stimola la comunione fraterna.

Il libro dell’Apocalisse acclama Gesù come il vivente, “Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi”. Un annuncio che durante le liturgie domenicale veniva accolto e vissuto.

Gesù vivente è il centro della Chiesa, la comunità quando si riunisce acclama e celebra il risorto, senza di lui nel mezzo perdiamo ogni nostra caratteristica e passione.

Il vangelo di Giovanni descrive la scena del risorto che incontra gli apostoli per ben due volte: la sera di Pasqua e otto giorni dopo. L’assenza di Tommaso che non crede perché non ha visto il Signore ci da la possibilità di riflettere sulle parole del risorto: “non essere incredulo, ma credente” (Gv 20,27).

Più di un rimprovero quelle di Gesù sono parole di incoraggiamento a custodire ciò che abbiamo ricevuto e ciò in cui crediamo: la risurrezione di Gesù.

L’esperienza pasquale originaria è sia un’esperienza che conduce alla fede che esperienza nella fede. Non è il credente a produrre la risurrezione di Gesù, al contrario è stato il Risuscitato prima di qualsiasi cosa a creare e produrre, mediante il suo incontro in veste di Crocifisso risorto, la fede nei discepoli.

Credere non è facile, è un atto che richiede coraggio, intraprendenza, cura, attenzione nel tempo. Credere non è scontato, non si è credenti perché nasciamo in un contesto tradizionalmente cristiano. Si è credenti nella misura in cui si ha coraggio di fare spazio alle parole di fede nella vita di tutti i giorni. La fede ci dona proprio questo: è un fiducioso affidarsi a un “Tu”, che è Dio, il quale mi dà una certezza diversa, ma non meno solida di quella che mi viene dal calcolo esatto o dalla scienza. La fede non è un semplice assenso intellettuale dell’uomo a delle verità particolari su Dio; è un atto con cui mi affido liberamente a un Dio che è Padre e mi ama; è adesione a un “Tu” che mi dona speranza e fiducia.

L’apostolo Tommaso, diventa così l’icona dell’uomo incredulo e credente. Dell’uomo che dubita e si interroga ma anche dell’uomo che desidera vincere le sue resistenze di fede.

Dinanzi al Risorto, Tommaso fa la sua professione di fede è bella e alta: “Signore mio e Dio mio”.