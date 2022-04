Grande partecipazione di pubblico al Palio delle oche di Campomarino, manifestazione che si svolge l’ultima domenica di aprile in occasione della festa in onore di San Vincenzo Ferreri e nella quale 9 contrade del paese adriatico molisano si sfidano in una corsa tra oche. La manifestazione è giunta alla seconda edizione grazie all’organizzazione dell’associazione ‘La compagnia del bosco’ e della ‘Arc San Vincenzo ‘Campomarino’ con il patrocinio del Comune.

L’evento ha visto prima il corteo storico in costume con partenza da Palazzo Norante e il giro lungo le vie del paese con la partecipazione del gruppo storico ‘Magister Anseris di Campomarino’. Quindi c’è stato lo spettacolo degli sbandieratori del gruppo storico ‘Giovanna I D’Angiò’ di Colletorto e in seguito la benedizione delle oche sul sagrato della chiesa di Santa Maria a Mare.

La parata dei gonfaloni in largo Santa Maria a Mare ha preceduto il giuramento e l’estrazione per le gare in piazza Vittorio Veneto e quindi l’avvio vero e proprio del Palio delle oche. La manifestazione è stata trasmessa in diretta Facebook e si è rivelata un’occasione per ritrovare finalmente gli eventi di piazza in sicurezza e con maggiore spensieratezza rispetto al recente passato e ai tanti eventi rinviati a causa della pandemia.

guarda tutte le foto 6



Palio delle oche a Campomarino

Foto di Mirko Monte