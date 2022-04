Il bello della «ruggine». Si tratta del Corten: un acciaio versatile dalle straordinarie proprietà strutturali ed estetiche. Dall’architettura al design, si possono realizzare insegne ricercate e creazioni uniche grazie all’acciaio Corten. Molto merito della sua particolare tonalità cromatica ruggine che conferisce al materiale un aspetto sia vintage-vissuto sia contemporaneo.

Il caratteristico colore rossastro si innesta poi in modo armonico in svariati contesti architettonici: dai centri urbani ai borghi dei paesini, sposandosi bene con altri materiali come pietra e legno. Per questo motivo l’acciaio Corten è un’ottima soluzione per realizzare insegne artistiche, uniche, ricercate e personalizzate.

L’acciaio Corten, abbreviazione dei termini inglesi che definiscono le caratteristiche principali, CORrosion resistance (resistenza alla corrosione) e TENsile strength (resistenza a trazione), come sa molto bene l’Azienda Coppo Insegne con sede a Cuorgnè (Torino), è adatto per il settore della comunicazione e della segnaletica outdoor, visto che non si deforma e non deperisce. «Realizziamo targhe e insegne in acciaio Corten , materiale di innovativo utilizzo nella moderna architettura – spiega Fabio Coppo, co-titolare della ditta in attività dal 1977 – La principale peculiarità dell’acciaio Corten è quella di autoproteggersi dalla corrosione mediante la formazione di una patina superficiale compatta costituita dal suo stesso ossido, tale da impedire il progressivo estendersi della corrosione; tale film varia di tonalità col passare del tempo, solitamente ha una colorazione bruna o rossastra. A seconda delle esigenze il pannello di Corten viene lavorato con il taglio al plasma / laser o a fresa in base agli spessori del metallo».

Grazie alle tecniche di lavorazione si può dar vita a insegne e targhe in Corten da un sapore antico e vissuto per un’immagine calda e armoniosa: «Grazie a innovative tecnologie di stampa diretta possiamo realizzare anche stampe su Corten precedentemente fissato – conclude Fabio Coppo – e riprodurre qualsiasi immagine e grafica a colori. Si possono, inoltre, creare, piegando il Corten sui bordi e applicando una lastra di plexiglass opalino e delle luci led, originali cassonetti luminosi». Ecco perché il Corten rappresenta, con la sua grande flessibilità e versatilità, da molto tempo una vera e propria tendenza in ogni settore dell’architettura e del design.