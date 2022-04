Green pass rafforzato, mascherine e distanziamento. Tre regole prioritarie per poter far parte del coro che accompagnerà la processione del Venerdì Santo. Un ritorno, quello del Teco Vorrei, sentitissimo, che emoziona e torna a coinvolgere l’intera città di Campobasso. Il maestro Antonio Colasurdo, assieme a don Marco e don Michele, ha comunicato modalità e tempi di svolgimento delle prove per il coro, scrivendo direttamente a chi non vede l’ora di poter intonare l’inno all’Addolorata.

“Le mascherine oltre che altri eventuali distintivi – spiega Colasurdo – saranno distribuite il giorno stesso (15 aprile, ndr) dal personale addetto al controllo del green pass. La partecipazione dei cantori è volontaria quindi chi non vuole non deve sentirsi obbligato”.

Bisogna sottolineare che le prove non si sono tenute e non si terranno come da prassi ma “i cantori che vogliono partecipare dovranno registrarsi presso l’organizzazione – prosegue il maestro –. Chi non comunica la propria adesione non potrà partecipare alla processione come cantore visto che distintivi e mascherine sono personali. E i dispositivi sanitari andranno indossati coprendo naso e bocca per non incorrere in sanzioni amministrative”.

Come si fa ad aderire e a registrarsi? “Bisognerà recarsi presso il Mercato coperto in uno dei seguenti giorni ed orari: giovedì 7 dalle 18.00 alle 19.45, sabato 9 dalle 16.00 alle 19.45, lunedì 11 dalle 18.00 alle 19.45, martedì 12 dalle 18.00 alle 19.45 e mercoledì 13 aprile dalle 18.00 alle 19.45”.

Una processione del Venerdì Santo diversa, certo, ma il fatto che torni dopo tre anni è già questo un fatto che deve riempire il cuore di chi vive con trasporto ed emozione l’avvenimento.