Confronto in Provincia con il Consigliere del Ministro per il Sud

Si terrà lunedì 2 maggio, alle ore 16, nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, un incontro con il Consigliere del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale per la Strategia Nazionale Aree Interne, Domenico Gambacorta, già sindaco di Ariano Irpino ed ex Presidente della Provincia di Avellino.

L’incontro verterà sulle azioni del PNRR e, in particolare, sul D.P.C.M. 17-12-2021 ‘Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale’ e sull’Avviso Pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ‘Servizi e infrastrutture sociali di Comunità’.

“Si tratta di temi, quelli che tratteremo col dottor Domenico Gambacorta, di particolare rilevanza per lo sviluppo del nostro territorio – ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – Proprio per questo motivo, ho invitato i sindaci dei Comuni della provincia di Campobasso e altri esponenti delle istituzioni, perché, oggi, coi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo l’opportunità di rilanciare i nostri territori e le nostre aree interne. Abbiamo un’occasione che non possiamo farci sfuggire, per questo sono importanti questi momenti di confronto. Dobbiamo essere pienamente consapevoli sulle misure da adottare a vantaggio dei nostri territori di riferimento. Abbiamo una grande responsabilità anche per i nostri cittadini”.

“Il ringraziamento va al Ministro Mara Carfagna per le continue attenzioni che sta dimostrando verso il Molise e allo stesso consigliere Domenico Gambacorta per la disponibilità a questo incontro di grande rilevanza – ha concluso Roberti – Appuntamento, dunque, lunedì 2 maggio alle 16 a Palazzo Magno”.