Concorso capestro per infermieri e oss molisani a Roma. Ore di attesa e connessione in tilt: “Trattati come bestie, un sogno sfumato”

Quello che doveva essere un grande sogno si è trasformato in incubo per migliaia di aspiranti infermieri ed operatori socio-sanitari. “Una gestione pessima”, così è stata definita in maniera praticamente unanime quella relativa al concorso Asrem che si è svolto ieri presso la Fiera di Roma e che ha visto migliaia di molisani in fila per ore, sotto il sole cocente, prima di entrare per poter effettuare la prova.

I commenti – e le immagini – parlano da soli. “Squallore”, “scandalo”, “schifo” sono alcune delle espressioni utilizzate. I fatti: previsto ieri nella capitale il concorso per l’assunzione di 45 infermieri e 5 Oss bandito dall’Azienda sanitaria regionale del Molise. Oltre 3.900 i candidati ammessi, dunque la scelta ricaduta su Roma. Un concorso lungamente atteso e, come tutti i concorsi, un momento topico per gli ammessi a partecipare. In tutto questi ultimi, come detto, erano quasi 4mila anche se non è nota la cifra esatta di chi effettivamente si è presentato.

La prima criticità, segnalata anche dal sindacato Fials, è stata la convocazione in contemporanea (nello stesso giorno) sia degli aspiranti infermieri che degli aspiranti oss. Per i primi la prova era prevista la mattina e per i secondi nel pomeriggio. Per entrambi i ‘gruppi’ lo sciagurato destino è stato simile. Convocati alle 8, gli infermieri hanno dovuto attendere oltre 4 ore per entrare nel padiglione e fare la prova scritta. Sono entrati dopo le 12 dopo una attesa infinita. “Una bolgia”, “Siamo stati trattati come bestie! Un’attesa lunghissima sotto il sole cocente! Nessuno che distribuiva almeno una bottiglietta d’acqua! Ammassati l’un con l’altro, altro che covid! Una cosa vergognosa!”, questi alcuni dei tanti commenti sui social.

Nel pomeriggio le cose non sono andate meglio: i candidati Oss, convocati alle 14, sono potuti entrare solo alle 18.30. Un inferno anche in questo caso. Si è saputo poi che l’attesa del pomeriggio è stata dovuta a un problema di rete internet.

“L’organizzazione non è stata all’altezza, anzi è stata pessima – così il sindacalista Fials Carmine Vasile che sottolinea non solo l’approssimazione organizzativa ma anche i dubbi già palesati con tanto di segnalazioni ex ante fatte alla Procura -. Lo avevamo già segnalato. Un concorso del genere non poteva tenersi così in piena pandemia perchè, anche se è vero che non siamo più in emergenza, è anche vero che i contagi, specie qui in Molise, sono in crescita. Nel resto d’Italia non è andata così”.

Oltretutto, rimarca Vasile, la scelta di fare i due concorsi in contemporanea ieri ha di fatto paralizzato la sanità molisana. “Molti inoltre non hanno potuto partecipare perchè non è stata data loro la possibilità di prendersi il giorno”. In più molti, in quanto positivi al virus, non hanno potuto partecipare per questo motivo e sono tanti che si chiedono se, dopo l’assembramento coatto di ieri, non scoppierà un cluster-concorso.

Per molti che ieri, dopo essersi messi in viaggio alle prime ore del mattino se non la sera precedente, hanno partecipato pieni di aspettative e speranze, poi miseramente deluse, al danno si è aggiunta anche la beffa. “Alcuni non hanno potuto neanche svolgere la prova perchè dovevano tornare a casa perchè di turno di notte. Chi alle 21 doveva entrare in servizio ha dovuto rinunciare o finire anzitempo la prova”, aggiunge Vasile.

Criticità sollevate anche nel merito della prova concorsuale, con domande che poco avevano a che fare con l’assistenza.

Lo sconforto è massimo, le lamentele sono infinite, l’esasperazione di ieri è un ricordo indelebile e per molti quella del 27 aprile si è tradotta in una mancata chance. “Il sindacato è al vostro fianco per denunciare il tutto nelle sedi opportune”, la promessa della Fials che rimarca, infine, come i tanti concorsi recentemente banditi scontino un problema a monte. “Si sta partendo dal tetto ma mancano le fondamenta”. Tradotto: “Serve un apparato amministrativo all’altezza e sono necessarie procedure concorsuali anche su quel fronte, altrimenti succedono le cose che sono successe ieri”.

Critiche non lesinate neanche dal sindacato Nursind e dalla segreteria provinciale di Isernia dello stesso: “E per non smentirsi quest’azienda e questa regione sono riusciti a fare quanto di peggio non si poteva. Ci risulta difficile capire cosa possa stare alla base di tanta disorganizzazione. Sta di fatto che la giornata di ieri, per quanti hanno partecipato al concorso per Infermieri e a quello per OSS presso la fiera di Roma, è stata davvero un incubo. La nostra segreteria rappresenta tutto lo sdegno possibile per come sono stati trattati dei professionisti che in quei concorsi riponevano fiducia per poter cominciare a costruirsi un futuro. Le irregolarità riscontrate e documentate potranno essere denunciate agli organi competenti. L’incapacità organizzativa, che pure avrà delle responsabilità da individuare, resta emblema di una sanità molisana che stenta a risalire la china a discapito dei professionisti e dei cittadini utenti. Il Nursind non sarà mai complice di questo sistema”. (rm)