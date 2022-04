Il sussulto d’orgoglio dell’io popolare, quello dell’identità culturale che ci appartiene, è arrivato ieri dal Teatro Savoia di Campobasso sui ritmi e le melodie di fisarmoniche, chitarre, zampogne e tamburri. E’ arrivato dalle stoffe degli abiti che ci appartenevano, dal profumo dei ricordi, dalla saggia ironia degli antichi detti, dalle tradizioni (che molti per fortuna lavorano a tenere vive) che hanno costruito quello che siamo.

Il teatro Savoia ha fatto registrare il pienone per la serata organizzata dalla professoressa Rosa Maria Socci, Tutore della tradizione del folklore di Campobasso.

Un evento, sostenuto dalla Regione Molise, era presente infatti anche il governatore Donato Toma, che ha strappato applausi e consensi ricchi di entusiasmo da parte del pubblico.

In realtà, quello a cui si è assistito ieri sera, l’alternarsi di musiche e ritmi a momenti di poesia e racconti, ha dato alla serata l’impronta di un vero e proprio festival dall’anima folk. I protagonisti che si sono succeduti sul palco del Savoia hanno lasciato in ogni loro esibizione il pubblico a bocca aperta e spesso in visibilio trascinato dall’onda dei suoni e delle musiche popolari.

Il Quintetto C.O. Panzillo Campobasso, il gruppo di Mauro Gioielli, la cantante Maria Emanuele e il maestro Schiavone, la Mantigliana, il costume Ludolino e di quello di Cercemaggiore, e infine il gruppo guest star della serata, gli Ars Nova Napoli, non hanno concesso distrazioni agli spettatori, attaccati alle poltroncine per oltre due ore, con gli occhi puntati sul palco e le mani impegnate continuamente ad applaudire.

La professoressa Rosa Maria Socci, che ha anche presentato la serata, è stata dinamica, rapida ma efficace nell’annunciare la caratteristica di ogni gruppo sottolineando qua e là l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione di “ciò che siamo e che i nostri padri con tanta fatica ci hanno lasciato perchè la storia non vada dispersa”. Ogni musica, ogni suono racconta di amori, viaggi, perdite, gioie, vittorie e sconfitte. Ogni abito indossato racchiude un perchè. Ogni detto popolare nasconde delle verità quasi mai smentite dal tempo moderno. Ogni applauso, ieri sera, ha suggellato il sussulto dei ritmi folk. Della tradizione. Di noi.