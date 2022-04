Colletorto, laurea in Scienze del Servizio Sociale per Giuseppina Nalli

Un percorso di studi brillante, affrontato con impegno, passione, sacrificio, consapevolezza e dedizione in un settore che ama e in cui vuole costruire un futuro lavorativo. Mercoledì 27 aprile 2022 Giuseppina Nalli, per tutti Giusy, ha conseguito la laurea in Scienze del Servizio Sociale all’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Economia.

Ha discusso un’apprezzata tesi in Psicologia dello Sviluppo dal titolo “Adolescenti e sviluppo morale atipico: il bullo empatico e l’aggressività”, relatrice Ch.ma Prof.ssa Barbara Turella. Alla dottoressa Nalli congratulazioni di vero cuore dai genitori Michele Nalli e Mariafelicia Ciarla, dal fratello Daniele, dai nonni Arturo e Antonietta, dagli zii, dai cugini, da tutti i parenti e dagli amici che hanno condiviso con gioia una giornata piena di emozioni.