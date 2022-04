“Cintura marrone, dava sempre il massimo, gentile con tutti”. La scuola di Kung Fu ricorda Sonia

La morte della petacciatese Sonia Di Pinto è stata un duro colpo anche per la scuola di Kung fu del Maestro Carmine De Palma, che arriva dopo un mese e qualche giorno dalla scomparsa del Maestro Ivan Vincenzi.

“A perdere la vita in modo assurdo, per una rapina sul posto di lavoro, per una manciata di euro, l’Ex Atleta Cintura Marrone Sonia Di Pinto, originaria della stessa città del M° Ivan, Petacciato, che oltre a condividere con lui il Kung Fu, condividevano anche la Protezione Civile.

La notizia è arrivata ieri, giorno di Pasqua, e ha lasciato tutti senza parole, increduli che possa accadere questo. Perdere così la vita – sul posto di lavoro in Lussemburgo – che doveva proseguire con mille progetti.

La notizia ha lasciato tutti i suoi vecchi compagni di palestra e Istruttori, che hanno avuto il modo di conoscerla e allenarsi con lei, senza parole, intontiti dalla notizia assurda e improvvisa”.

E ancora: “Ricordiamo tutti Sonia come un atleta, donna tranquilla e gentile con tutti, che appena ti vedeva correva a salutarti con il suo sorriso meraviglioso.

Ricordiamo le tante esibizioni e spettacoli fatti in palestra e nelle varie piazze della nostra regione, le feste di fine anno sportivo, ricordi che resteranno nel nostro cuore”.

Sonia Di Pinto, come ricorda il Maestro De Palma, all’indomani della morte di Ivan Vincenzi scriveva su Facebook: Mi mancheranno i tuoi abbracci forti… Arrivederci caro Ivan. “Ora chi sa se starai con lui in quell’abbraccio forte…”

Il ricordo della donna si racchiude in queste parole del Maestro di Kung Fu: “Sonia, ragazza dolcissima e sempre disponibile, era sempre presente e partecipe in tutto nella nostra scuola, e negli anni che ha frequentato il kung fu dava sempre il massimo, non ci posso ancora credere…”