Cinghiali a spasso nei quartieri e vicino la scuola dei bambini

La fotografia che ritrae un cinghiale a due passi dalle autovetture parcheggiate è stata scatatta a Termoli questa mattina. Ci troviamo vicino la scuola di pantano Basso frequentata dai bambini delle elementari. Un luogo dove la presenza di un ungulato, sebbene all’appareza “pacifico”, non trasmette di siuro uno stato d’animo sereno. E se avesse incrociato un bambino che stava entrando o uscendo da scuola? E se un bambino avesse avuto una reazione di spavento e avesse favorito l’aggressività dell’animale? Tanti gli interrogativi che si sanno ponenedo docenti e genitori, che hanno appreso dell “avvistamento” nelle chat di gruppo.

Comprensibili i timori, anche perchè proprio in questi ultimi giorni sono stati numerosi i cittadini che hanno riferito di aver visto cinghiali pericolosamente vicini alle abitazioni e ai luoghi di aggregazione nella cittadina adriatica. Mercoledì sera, per esempio, un grosso cinghiale è stato notato vicino la farmacia I trabocchi in zona san Pietro. “Ho girato l’angolo e me lo sono trovato davanti” racconta un residenti delle vicine palazzine di via Tevere.

Ovvio che in quei pochi istanti segnati dalal paura e dall’incombente senso di pericolo non sia affatto scontato pensare di tirare fuori il telefonino per immortalare il cinghiale a passeggio e utilizzare la foto a supporto di una denuncia. Ma intanto cresce l’allarme nella popolazione, sebbene non si tratti di un fatto inedito. “A preoccupare è ora la frequenza con la quale avvistiamo cinghiali vicino alle nostre case”. E ora anche vicino alle scuolee ai bambini.