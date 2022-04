Ciclismo, oltre 100 corridori attesi per il memorial Simone Raschia

Si terrà sabato 23 aprile la gara ciclistica riservata alle categorie amatoriali a Petacciato, organizzata dall’Asd Tri-Race Team Termoli in collaborazione con la Asd Team Simone Raschia.

La gara “memorial Simone Raschia” sarà valida come seconda prova di Campionato Regionale Opes ed è aperta a tutti con il seguente itinerario: ritrovo dei concorrenti a Petacciato in Viale Pietravalle (Municipio) dalle ore 12 alle ore 14 per la punzonatura, dove avverrà anche il via turistico per portarsi sulla SP 51 presso distributore Ewa dove verrà dato il via agonistico alle 14.30.

Il percorso, chiuso al traffico dalle ore 14.30 fino alle 17.30, con ordinanza Prefettizia, seguirà la Strada Provinciale 51 fino al Fondo Valle Sinarca SP 113, per risalire verso Petacciato sulla strada Provinciale 112, per complessivi 15 km da ripetersi 7 volte per un totale di km 105. I concorrenti al via, provenienti da 15 regioni italiane, saranno circa 100.

La regione Molise sarà rappresentata altre che dalla società organizzatrice, dalle squadre Team Termoli, Simone Raschia, Montenero Bike, Figli del Vento di Campomarino, Fly Bike Larino, Happy Biker Campobasso, Amici In Bici Campobasso, Termoli Bike e Cicli Di Niro.

Per gli automobilisti e i residenti che si trovano sul percorso gara verrà in ogni caso assicurato percorsi alternativi per non creare problemi di viabilità, ringraziando fin d’ora per la collaborazione.

Tutta l’organizzazione è stata effettuata sotto la super visione del Dottor Egidio Mignogna della Questura di Campobasso.