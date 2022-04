Centri vaccinali chiusi a Pasqua e Pasquetta. Stop al bollettino le domeniche e nei festivi

L’Asrem comunica che i centri vaccinali del Molise (i tre rimasti in attività, ndr) saranno chiusi sia nella giornata della Domenica di Pasqua che in quella del Lunedì dell’Angelo, e dunque sia il 17 che il 18 aprile.

Inoltre viene comunicato che in entrambi i giorni festivi non verrà diramato il consueto bollettino Covid e che, dopo Pasqua, lo stesso non verrà diramato più nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali.

Intanto ricordiamo che da oggi è possibili prenotare la quarta dose di vaccino (il secondo booster) per le categorie alle quali è rivolto. Ovvero, oltre agli immunodepressi, gli over 80, gli anziani nelle Rsa (per loro non è necessaria però la prenotazione, ndr) e gli over 60 purchè fragili (di seguito l’elenco delle categorie).